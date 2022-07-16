حذرت دراسة طبية من أن نوبات الاكتئاب قد تكون علامة مبكرة تحذيرية تسبق الإصابة بالسكتة الدماغية.



وقالت الدكتورة ماريا بلوش، الأستاذ في جامعة (مونستر) في ألمانيا "تؤكد الدراسة سبب حاجة الأطباء إلى مراقبة أعراض الاكتئاب على المدى الطويل لدى الأشخاص الذين أصيبوا بسكتات دماغية".



وفحصت "بلوش" وفريق البحثي، أكثر من 10 آلاف "بالغ" ليس لديهم تاريخ للإصابة بالسكتة الدماغية (متوسط العمر بلغ 65 عاما)، على مدى 12 عامًا من المتابعة، أصيب 425 بسكتة دماغية، تمت مقارنة هؤلاء المرضى بأكثر من 4 آلاف و200 شخص من نفس الخلفيات والذين لم يصابوا بسكتة دماغية.



وكشفت البحث أن أعراض الاكتئاب - غالبا - ما تسبق السكتات الدماغية وتزداد سوءا بعد ذلك.



وقالت بلوش - في بيان صحفي - إن الاكتئاب من أكثر المشكلات إلحاحًا لدى الأشخاص الذين أصيبوا بجلطة دماغية وهو شائع جدًا، ويشار إليه باسم اكتئاب ما بعد السكتة الدماغية، لكن، دراستنا وجدت أن أعراض الاكتئاب لا تزداد بشكل ملحوظ بعد السكتة الدماغية فحسب، بل وجدت أن الناس قد ظهرت لديهم بالفعل بعض أعراض الاكتئاب قبل حدوث السكتة الدماغية.



وأوضح الباحثون - في الدراسة - أن زيادة أعراض الاكتئاب ما قبل السكتة الدماغية يشير - في الغالب - إلى تغييرات طفيفة قد لا يمكن اكتشافها سريريًا دائمًا ، لكن حتى الزيادات الطفيفة في أعراض الاكتئاب، خاصة الأعراض المرتبطة بالمزاج والتعب ، قد تكون إشارة إلى حدوث سكتة دماغية.



وشدد الباحثون على أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحث والدراسة لمعرفة أسباب حدوث أعراض الإكتئاب على وجه الدقة قبل حدوث السكتة الدماغية .