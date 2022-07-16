قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، بزيارة إلى أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

هذا، وقد نقل سمو ولي العهد، في مستهل اللقاء، تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل الخليجي المشترك.



كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين الشقيقين.



حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

زيارة ملك البحرين



كذلك قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، بزيارة إلى أخيه ملك مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وذلك في مقر إقامته بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وقد نقل سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين الكويت ومملكة البحرين الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل الخليجي المشترك.



كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين الشقيقين.

زيارة أمير قطر



وقام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، بزيارة إلى أخيه أمير دولة قطر الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. هذا، ونقل سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين الكويت ودولة قطر الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل الخليجي المشترك، كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين الشقيقين.



حضر هذه اللقاءات، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.