خديجة حمودة

قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بزيارة إلى أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في مقر إقامته بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.



هذا، وقد نقل سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك، كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين الشقيقين.



هذا، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على التنسيق الحثيث مع الكويت، تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وركن رئيسي من أولويات وثوابت السياسة المصرية.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمدينة جدة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مؤكدا خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعيا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.



من جانبه، نقل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مؤكدا التقدير والمودة التي تكنها الكويت لمصر قيادة وشعبا في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن الدور المهم للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالكويت كجسر للترابط بين الشعبين الشقيقين، ومن ثم حرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا، مثمنا في هذا الإطار دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، إلى جانب حرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بأواصر العمل العربي المشترك.



وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.