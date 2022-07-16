طرح النجم عمرو دياب أحدث أغنياته "زمن المجاملة"، وذلك عبر أحد تطبيقات الأغاني.



أغنية "زمن المجاملة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.



يذكر أن عمرو دياب قد أحيا، أمس، حفل افتتاح موسم الجيمرز بالرياض في المملكة العربية السعودية، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.



وتفاعل الجمهور مع الأغاني الجديدة للهضبة ومنها "ناس حلوة" و"وزير السعادة".



يذكر أن "الميجا ميكس"، الذي طرحه عمرو دياب مؤخرا، يضم أغاني "ناس حلوة" و "ب وح وب وك" و"وزير السعادة" قد تصدر قائمة الأغاني في مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر؛ ليصبح الأعلى استماعا على مستوى الوطن العربي منذ طرحه.