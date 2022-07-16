توقع القائم بالأعمال الروسي في الصين إيفان زيلوخوفتسيف، بأن يبلغ حجم التجارة بين روسيا والصين في نهاية العام الجاري إلى 200 مليار دولار مع اتجاه موسكو نحو الشرق بسبب العقوبات الغربية.

وقال زيلوخوفتسيف - بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية - "إن بلوغ هذا الهدف أمر واقعي تماما، وخاصة مع زيادة أسعار سلع مجموعة المعادن".

وأضاف "في الواقع نشهد تفاوتا متزايدا في الواردات والصادرات بين روسيا والصين، ولا يخفى على أحد أن حصة كبيرة من التجارة الثنائية بين البلدين تتكون من سلع مجموعة الطاقة والمعادن، وقد اختلفت أسعارها في الأشهر الأخيرة اختلافا كبيرا عن تلك المؤشرات التي اعتدنا رؤيتها".

يُذكر أنه وفق بيانات هيئة الجمارك الصينية، ارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 27.2% إلى 80.67 مليار دولار.

وصدرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 29.55 مليار دولار بزيادة 2.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، وزادت الصادرات من روسيا إلى الصين بنسبة 48.2% إلى 51.125 مليار دولار، معظمها من موارد الطاقة والمواد الخام.