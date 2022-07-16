(شينخوا) حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من تأثير الجفاف على الأهوار وسكانها جنوبي العراق، داعية لاتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة مربي الجواميس لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه.

وقالت المنظمة في بيان "إن الأهوار واحدة من أفقر المناطق في العراق وهي من أكثر المناطق تضررا من تغير المناخ ونقص المياه، مما تسبب في آثار كارثية على سبل العيش لأكثر من 6000 أسرة ريفية".

وجددت المنظمة التزامها بدعم المجتمعات المحلية وخاصة مربي الجاموس في الأهوار العراقية.

وطالبت فاو بدعم عاجل لمربي الجواميس، مثل توفير المياه وخزانات المياه والأعلاف والديزل للقوارب في الأهوار، قائلة "من دون تدخل سريع من الجهات الوطنية والدولية، سيتعين على المزارعين الذين عاشوا هناك لأجيال التخلي عن أراضيهم إلى الأبد".

كما طالبت بـ "تخصيص المزيد من الموارد المالية من المانحين والمجتمع الدولي لمساعدة المجتمعات الضعيفة التي تأثرت بشدة من نقص مستوى المياه وتغير المناخ في الأهوار العراقية ولمزيد من التعاون مع الحكومة العراقية والشركاء المحليين للحد من تأثير الأزمة".

ويعاني العراق من أزمة مياه وجفاف نتيجة قلة الأمطار

وأدى الجفاف وقلة المياه إلى هجرة العديد من مربي الجواميس في الأهوار ونزوحهم إلى المحافظات القريبة مثل واسط والمثنى والنجف وكربلاء وغيرها، وتحول بعضهم لمهن أخرى لكسب قوتهم اليومي