حظى فيلم "جدران" للفنانة درة باستحسان وإشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء العمل ضمن المراكز الأولى الأكثر بحثا على "جوجل"؛ ليحتل المركز الخامس في "تريند جوجل"، رغم مرور 24 ساعة فقط على عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وينتمي العمل لنوعية أفلام السيكودراما والرعب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والغموض.

الفيلم من إخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، ويشارك في بطولته النجوم نيقولا معوض، أحمد بدير، فراس سعيد، هند عبد الحليم، وحنان سليمان.

ويعرض لدرة قريبا عبر إحدى المنصات مسلسل جديد يحمل عنوان "المتهمة"، من تأليف وإخراج تامر نادي، وهو بطولة مطلقة لها ويشاركها النجوم محمد دياب، عادل كرم، علي الطيب، ومها نصار.

وكانت آخر المشاركات السينمائية للفنانة درة في فيلم "الكاهن"، والذي تم عرضه مؤخرا وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.