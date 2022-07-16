قررت الجزائر رفع حجم صادراتها من الغاز إلى إيطاليا ليصل إلى 4 مليارات متر مكعب وذلك بداية من الأسبوع القادم، حسبما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء في المصدر "ستتكفل شركة سوناطراك /الجزائرية / بتسليم هذه الشحنة الإضافية من الغاز إلى شركة إيني وكذا شركائها الإيطاليين الآخرين".

ومن المتوقع أن تسلم الجزائر إيطاليا 6 مليارات متر مكعب إضافي من الغاز بحلول نهاية عام .2022

وللتذكير فقد تمخضت زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإيطاليا عن قرارات اقتصادية مهمة، أبرزها جعل إيطاليا الموزع الرئيسي الغاز الجزائري في أوروبا.