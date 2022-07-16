أعلنت فرقة الإطفاء الوطنية اليونانية على موقع التواصل الاجتماعى / تويتر / أنه تم إحصاء أكثر من 100 حريق غابات في غضون أربع وعشرين ساعة في اليونان.

وذكر مرفق الإطفاء اليونانى في تغريدة منفصلة أنه لم يكن ممكنا السيطرة على حريقً كبير للغاية جنوب ميناء ريثيمنو بجزيرة كريت بحلول فترة الظهيرة بسبب الرياح العاتية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنه تم نشر 16 طائرة إطفاء وثلاث مروحيات ، وتم إخلاء قرية أورني كإجراء احترازي.

كما اندلع حريق في جنوب شرق أثينا صباح وجرى إخطار سكان مستوطنة فيريزا برسالة نصية تحذيرية بمغادرة المنطقة في الوقت الحالي. ومع ذلك تمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق في تلك المنطقة فى وقت مبكر من بعد الظهر.