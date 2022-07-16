عبدالله قنيص

لفظ وافد مصري أنفاسه الأخيرة اثر حادث تصادم ثنائي، فيما اصيب في الحادث نفسه مواطن تم اسعافه الى مستشفى الصباح واحتجاز وافد مصري آخر كان قد اصطدم بمركبة المواطن.



وبحسب مصدر أمني، فإن بلاغا ورد عن حادث تصادم مركبتين في منطقة العارضية، وبانتقال رجال الامن تبين ان وافدا مصريا كان يترجل على قدميه أثناء الحادث فاصطدمت به إحدى المركبتين وتوفي.



من جهة أخرى، فتح تحقيق في ملابسات وفاة وافد مصري يعمل صيادا في انقلاب زورق للصيد أسفل جسر جابر.



وبحسب مصدر أمني، فإن الوافد المتوفى كان على متن الزورق وآخران، وان الزورق انقلب لأسباب جار الوقوف عليها.



هذا، وتمت الاستعانة بغواصين قاموا بالبحث عن الوافد الذي أبلغ عن فقدانه وتم العثور عليه بعد ساعات من البحث عنه.