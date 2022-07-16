أعربت منظمتا الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، عن قلقهما البالغ إزاء أكبر انخفاض مستمر في التطعيمات منذ ثلاثة عقود.

وقالت خبيرة منظمة الصحة كيت أوبراين- في مؤتمر صحفي، في جنيف: إن البيانات الجديدة تظهر استمرار انخفاض تغطية التطعيم العالمية في عام 2021 مع فقدان 25 مليون طفل للقاحات المنقذة للحياة.

وأضافت أن النسبة المئوية للأطفال الذين تلقوا ثلاث جرعات من لقاحات الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي، وهي العلامة على تغطية التحصين داخل البلدان وفيما بينها، انخفضت إلى 81% بين عامي 2019 و2021.

وأشارت إلى أن هذا التراجع التاريخي في معدلات التحصين يحدث على خلفية ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد الوخيم بسرعة، حيث يعاني الطفل المصاب بسوء التغذية بالفعل من ضعف المناعة، ويمكن أن يعني تفويت اللقاحات أن أمراض الطفولة الشائعة تصبح مميتة له بسرعة.

بدوره، أعرب ممثل منظمة "يونيسيف" عن قلقه العميق إزاء ما يعنيه هذا التراجع بالنسبة للأطفال وخاصة أولئك الذين يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقال إن مستويات التغطية غير الكافية أدت إلى تفشي مرض الحصبة وشلل الأطفال الذي كان من الممكن تجنبه في الاثني عشر شهرا الماضية، حيث أبلغت ملاوي وموزامبيق عن تفشي فيروس شلل الأطفال البري بعد أكثر من ثلاثة عقود، كما أبلغت الصومال واليمن ونيجيريا وأفغانستان وإثيوبيا عن تفشي مرض الحصبة في العام الماضي.