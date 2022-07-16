ارتفعت التحويلات النقدية للفلبينيين العاملين بالخارج، بنسبة أقل مما توقعه خبراء الاقتصاد في أيار/مايو الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الفلبيني، ارتفعت التحويلات بنسبة 8ر1 % سنويا، في حين كانت التقديرات تشير إلى زيادتها بنسبة 3ر4% خلال أيار/مايو مقابل 9ر3% في شهر نيسان/أبريل .

وقال البنك " تراوحت تقديرات ستة من خبراء الاقتصاد بين 4% و5ر9%، مضيفا "ارتفعت التحويلات النقدية من الخارج من 395ر2مليار دولار إلى 425ر2مليار دولار في نيسان/أبريل ، فيما كانت التقديرات تشير لأرتفاع بواقع 492ر2مليار دولار".

وتابع " تراوحت تقديرات ثلاثة من خبراء الاقتصاد من 490ر 2مليار دولار إلى 608ر2 مليار دولار ". وذكر البنك " ارتفعت التحويلات النقدية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 5ر2% مقابل زيادة بنسبة 7ر2% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وذكر أن التحويلات النقدية من الخارج ارتفعت إلى 592ر12مليار دولار في الفترة من كانون الثاني /يناير وحتى أيار/مايو مقابل 167ر10مليار دولار في الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى نيسان/أبريل