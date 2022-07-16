أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن تنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات وذلك تزامنا مع العيد العالمي لكرة القدم النسائية الشهر الجاري، وكذلك بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، وتحديدا في المدن التسع المستضيفة للبطولة، تحت شعار "عام قبل انطلاق المونديال".

وقال فيفا عبر موقعه الرسمي:"سوف يتواجد لاعبون ومسئولون بارزون في مجال كرة القدم والسياسة وغيرهم من ممثلي المجتمعات المحلية في مدينة هاميلتون/ كيريكيروا للكشف عن الملعب الجديد ( الوحدة) الذي يسعى لتوحيد فرص مختلف المجتمعات في الاحتفاء بلعبة المستديرة ويشجع النساء والفتيات على المشاركة فيها، تعبيرا عن الإلهام المنتظر من كأس العالم للسيدات فيفا 2023 ".

وأضاف:"سيتمكن المهتمون بكرة القدم في استخدام ملعب الوحدة الذي سيتم افتتاحه في بارانجارو بمدينة جاديجال/ سيدني، وستوسّع فكرة الوحدة بعد هذا الافتتاح لتعمّ كل المدن المضيفة للبطولة في أستراليا ونيوزيلندا على مدار الـ 12 شهرًا القادمة التي تفصلنا عن موعد انطلاق نهائيات كأس العالم للسيدات 2023 ".

وأوضح :"بعد رفع الستار عن ملعب الوحدة، ستُختتم احتفالات " عام قبل انطلاق مونديال السيدات" بعروض أنوار مدهشة تعم كلتا الدولتين، وستضم المعالم الأثرية وأهم مباني المدن التسع المضيفة وهي مزينة بألوان البطولة، بما في ذلك برج السماء بمدينة أوكلاند/ تاماكي ماكاوراو وجسر ميناء سيدني الشهير".

وتقام منافسات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا في الفترة من 20 تموز / يوليو وحتى 20 آب / أغسطس من العام المقبل.