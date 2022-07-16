أعلنت نجمة التنس السابقة ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا، إنجاب أول طفل لها من رجل الأعمال الإنجليزي الكسندر جيلكيس.

وفي منشور على حسابها في انستجرام للاعلان عن وضع طفلها، قالت شارابوفا إن طفلها تيودور "هو أجمل هدية وأكثرها إثارة يمكن أن تطلبها أسرتنا الصغيرة".

وكانت شارابوفا 35/ عاما/ قد اعتزلت ممارسة التنس مبكرا في عام 2020 عندما كانت في عمر الثانية والثلاثين، وأرجعت قرارها إلى آلام جسدية متزايدة أصبح من الصعب تجاهلها.

وفازت شارابوفا بخمسة ألقاب للبطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) في الفترة بين عامي 2004 و2014، على الرغم من أنها تعيش في الولايات المتحدة منذ انتقالها إلى هناك وهي طفلة.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بعد تقاعدها، تحدثت شارابوفا بالتفصيل عن إصابات كتفها المزمنة التي عانت منها منذ أن كانت في الحادية والعشرين، وكذلك ما يطلق عليه بمتلازمة التقاطع في كلا الساعدين.