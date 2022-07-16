تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو للسلع، بسبب احتمالات تراجع الطلب، مقارنة بالمخاوف من تراجع المعروض نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى انكماش وتراجع أسواق السلع في العالم، في ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. كما زدات الإمدادات قصيرة الأجل في سوق القمح العالمية مع بدء موسم الحصاد في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتراجع سعر القمح في تعاملات بورصة شيكاغو بنسبة تصل إلى 3ر3% إلى 685ر7 دولار لكل بوشل.

في الوقت نفسه، فإن مازالت سوق القمح العالمية تعاني من الاضطراب الناتج عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مما أثار المخاوف من حدوث أزمة جوع عالمية. ومنذ أوائل آذار/مارس الماضي ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح بأكثر من 70%، بعد بدء روسيا غزو أوكرانيا.