أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عن تحقيق أرباح تشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة تتراوح بين 350 و400 مليون يورو (65ر352 و03ر403 مليون دولار)، مقابل خسائر تشغيل بقيمة 827 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن هذه البيانات أولية ولم تخضع للمراجعة حتى الآن.

كما زادت الإيرادات بالنسبة للشركة إلى حوالي 5ر8 مليار يورو خلال الربع الثاني مقابل 2ر3 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت لوفتهانزا إلى استفادتها من الأداء القوي لشركة الشحن الجوي التابعة لها لوفتهانزا كارجو.

ووصل إجمالي التدفقات النقدية الحرة بعد حساب المتغيرات إلى حوالي ملياري يورو مقابل 382 مليون يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي. كما تتوقع الشركة تراجع صافي ديونها بمقدار ملياري يورو تقريبا خلال الربع الثاني.