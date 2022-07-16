يعقد المخرج إسماعيل فاروق جلسات عمل حاليا لمسلسله الجديد "الونش"؛ لتحديد أماكن التصوير واختيار النجوم المشاركين استعدادا لبدء التصوير خلال شهر أغسطس المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حيث يناقش إحدى القضايا الاجتماعية في المجتمع المصري خاصة بالمناطق الشعبية، من خلال 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، المسلسل بطولة محمد رجب، وجار الاستقرار على باقي النجوم المشاركين خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر أعمال المخرج إسماعيل فاروق فيلم "مغامرات كوكو" الذي انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية، ومن المقرر طرحه في دور العرض قريباً، الفيلم بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "أوس أوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر.