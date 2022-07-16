أكدت أوكرانيا حصولها على منظومة الصواريخ الجديدة إم 270 من الدول الغربية لاستخدامها في الحرب ضد روسيا.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على موقع تويتر "لا رحمة بالعدو".

وقال الوزير إن منظومة إم 270 الصاروخية الجديدة من إنتاج شركة هيمارس الأمريكية تمثل "مساهمة جيدة في ساحة المعركة".

ولم توضح تغريدة الوزير ما إذا كان قد تم بالفعل تسليم نظام صاروخي واحد أو أكثر من نوع إم .270

كانت بريطانيا وعدت أوكرانيا مؤخرا بمثل هذه الأسلحة.

ويمكن لمنظومة إم 270 المحمولة آليا تحميل اثني عشر صاروخا، بخلاف صواريخ هيمار المثبتة على شاحنة التي تحمل ستة صواريخ.

وحتى الآن تلقت كييف صواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومترا لكلا النظامين.

ومع ذلك فإن ريزنيكوف ومسؤولين أوكرانيين آخرين يرعون الآمال في الحصول على صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر.

كما تقوم ألمانيا بالفعل بتدريب الأوكرانيين على نظام صواريخ مارش 2 الذي يفترض أن تحصل عليه كييف من برلين.