قال فيري انجريجونو، القائم بأعمال مدير عام إدارة التجارة الخارجية في إندونيسيا، إن وزارة التجارة أصدرت تراخيص لتصدير 84ر2 مليون طن زيت نخيل وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تراخيص لتصدير 74ر1 مليون طن صدرت وفق قاعدة برنامج التزامات السوق المحلية والتراخيص الباقية صدرت وفق ترتيبات تسريع الصادرات.

كانت إندونيسيا حددت حصة المبيعات المحلية لزيت النخيل بـ 300 ألف طن لشهر حزيران/يونيو الماضي، لضمان أن يكون لدى البلاد إمدادات كافية من زيت الطهي، بأسعار معقولة.

وقال وزير تنسيق الاستثمار والشؤون البحرية، لوهوت بانجايتان، المسؤول عن السياسة لمنطقتي "جاوة و"بالي" إنه سيتم السماح للمنتجين بتصدير خمسة أضعاف حجم التزامهم من المبيعات المحلية.

وتفرض إندونيسيا وهي أكبر منتج لزيت النخيل في العالم مجموعة من الإجراءات، للحد من ارتفاع أسعار زيت الطهي في الداخل ، بعد رفع حظر على الشحنات الخارجية على زيت الطعام، الذي يستخدم في كل شيء، من المواد الغذائية والصابون إلى الوقود.