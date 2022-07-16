أعلنت المفوضية الأوروبية أن ألمانيا وفرنسا من بين دول أخرى، يمكنها بدء دعم تأسيس صناعة الهيدرجين في أوروبا بما يصل إلى 4ر5 مليار يورو (4ر5 مليار دولار) من الأموال العامة.

وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية لدى تأكيدها الموافقة على الخطة في مؤتمر صحفي إن الهيدروجين لا غنى عنه من أجل تنويع مصادر الطاقة ولديه "إمكانية ضخمة في الاستمرار".

وأضافت فيستاجر أن "الاستثمار في مثل هذه التقنيات المبتكرة قد يمثل مخاطرة" بالنسبة لشركة واحدة أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك فى معرض وضعها الخطوط العريضة لخطط استثمار مشترك بين القطاعين العام والخاص.

ويأتي الإعلان وسط ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بينما يكافح الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري الروسي ويطرح خططا لخفض انبعاثات الكربون داخل اقتصاد التكتل.

وذكرت المفوضية أن الموافقة على الأموال العامة تهدف إلى جذب نحو 9 مليارات يورو أخرى ضمن الاستثمارات الخاصة في الصناعة. وتشمل الخطط إجمالي 35 شركة و 41 مشروعا.