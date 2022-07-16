أطلق المطرب الأردني إدريسي ألبومه الغنائي الجديد "محبوبي"، الذي يضم 14 أغنية و6 "كليبات مصورة".

ويعد "محبوبي" أول ألبوم رسمي لإدريسي يبدأ معه انطلاقة فنية جديدة في مشواره الغنائي، ويلخص خلال أغنياته مراحل حياتية واقعية عاشها وتأثر بها، وتم معالجة هذه الأحداث بالشكل الدرامي المسرحي بما يكونه من شخصيات وأماكن وحبكات درامية، حيث تمثل كل أغنية مرحلة حياتية مختلفة لإدريسي، واستوحى هذه الفكرة من هوسه بالمسرح ودراسته التمثيل والإخراج.

ويخوض إدريسي، عبر الألبوم، مغامرة التأليف والإخراج، حيث كتب جميع أغنياته واختار 14 أغنية من أصل 22 تم تسجيلها، وقرر تصوير 5 كليبات منها، كما شهد الألبوم إعادة إصدار لعدد من أغنيات إدريسي القديمة مثل" محبوبي" و"رداح"، وقرر ضمهما للألبوم، في حين تم تصوير جميع كليباته في العاصمة الأردنية عمان مع فريق عمل شبابي.

ويستعد إدريسي لإطلاق سادس كليبات ألبوم "محبوبي" خلال أيام من إطلاق كافة أغاني الألبوم دفعة واحدة على المنصات الرقمية، حيث تم تصوير الكليب في القاهرة، ويستعد لطرحه تزامنا مع جولته الغنائية في مصر منتصف أغسطس المقبل.