بحفظ الله ورعايته، غادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بعد مشاركة سموه في قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، والتي عقدت في مدينة جدة.



وكان في وداع سموه رئيس بعثة الشرف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.