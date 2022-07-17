الاجتماع تناول آليات تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بحاجتها من الأدوية والمستلزمات الطبية



عبدالكريم العبدالله



عقد وزير الصحة د.خالد السعيد أمس اجتماعا في إدارة المستودعات الطبية بحضور وكيل الوزارة د.مصطفى رضا، والوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بالتكليف م.فرح دشتي، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الوزير د.هاشم الهاشمي.



واطمأن السعيد خلال الاجتماع على المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وسبل تعزيز وإدامة المخزون وفق معايير التخزين وأنظمة الجودة والسلامة العالمية.



وتناول الاجتماع استعراض آليات تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بحاجتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، والإجراءات المتعلقة بحوكمة صرف الأدوية والرقابة عليها. واستمع لشرح تفصيلي حول الإجراءات التي تم تفعيلها بهذا الشأن والتحديات التي تواجه القطاع.