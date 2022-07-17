أكدت وزارة الإعلام أنها ترصد وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة كافة، مبينة أنه في حال صدور أي إساءات بحق الثوابت الدينية أو الوطنية تتم إحالتها إلى الجهات المختصة وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل النشر بمختلف أنواعه.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة أنوار مراد في بيان صحافي، أن كتاب «كشف المتواري في صحيح البخاري» سبق أن صدر قرار بمنعه منذ عام 2018 من لجنة رقابة الكتب لما يحتويه من إساءات للثوابت الدينية، لافتة إلى أن الوزارة لن تألو جهدا في محاسبة أي تقصير أو إهمال في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية النشر.

وقالت إن فرق التفتيش والتدقيق التابعة لوزارة الإعلام تقوم بمتابعة كل ما ينشر في المكتبات العامة ومراكز البيع وإحالة من لم يلتزم بالقرارات والقوانين إلى الجهات المختصة.