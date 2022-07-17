القاهرة - ناهد إمام



وجّه د.محمد معيط وزير المالية المصري، باستمرار تيسير الإجراءات الجمركية لرحلات عودة الحجاج المصريين لأرض الوطن، التي بدأت بالموانئ الجوية الثلاثاء الماضي، وكذلك عودة العاملين بالخارج لقضاء الإجازات مع ذويهم، والاستفادة من أجهزة الفحص بالأشعة المتطورة بالمنافذ الجمركية، في تسريع إنهاء الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية.



واستعرض الوزير تقريرا حول الأداء الجمركي خلال إجازة عيد الأضحى، مثمنا جهود العاملين بالمنافذ الجمركية الذين يواصلون الليل بالنهار لتحقيق المستهدفات الجمركية من خلال المضي في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في سرعة ودقة الإنجاز.



إلى ذلك، اجتمعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمــيــة الاقتصاديـــة مع نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.



وخلال اللقاء، أكدت السعيد أن القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من الدولة، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف تحســيــن الخـصـــائص الديموغرافية لأول مرة مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.