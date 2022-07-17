أعلن د.أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن موافقة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل 2022/ 2023، وسيتم فتح باب الالتحاق بها قريبا.



وأضاف في البيان الصحافي - الصادر عن الصندوق - امس، أن إنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية جاء تماشيا مع سياسة الدولة في تطوير ودعم التعليم التكنولوجي، وستكون الجامعة عضوا بالمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي الذي تم تدشينه بالقانون رقم 72 لسنة 2019، وستكون المجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق تحت مظلة الجامعة الجديدة لضمان الاستدامة الخاصة بها.

وأوضح أن الجامعة التكنولوجية الجديدة تضم ثلاث كليات تكنولوجية وهي الكلية التكنولوجية بالقاهرة، والكلية التكنولوجية بالفيوم، والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط، وسيكون مقر إدارة الجامعة بالقاهرة، وتقوم رؤيتها على الإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير التعليم التكنولوجي بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل، وتحقيق التميز والإبداع، والريادة العالمية بما يكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.



ونوه بأن الجامعة الجديدة تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث والخمس سنوات أو ما يعادلها، وكذلك خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول، وتمنح الجامعة الدرجات العلمية الآتية: (الدبلوم العالي المهني، والبكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية) في التكنولوجيا بالتخصص، كما يحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، متطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكل الأمور المتعلقة بالدراسة.



وأشار الحيوي إلى أن الجامعة ستقدم لطلابها برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي والدراسات العليا، تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية،