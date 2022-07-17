فهد المخيزيم: الجوائز تؤكد قوة الأداء والمتانة المالية وجودة تنوع المحفظة الائتمانية

حصتنا السوقية في تزايد رغم المنافسة وقدرات «بيتك» التمويلية شاملة وعالمية

نمتلك البنية التحتية الأساسية ولدينا إستراتيجية تمكننا من النجاح وتحقق استدامته

حصد بيت التمويل الكويتي (بيتك) جائزتي افضل بنك في الكويت، وأفضل بنك للتمويل الإسلامي في الكويت للعام 2022 من مجموعة يورومني العالمية الرائدة في عالم المال والأعمال، وذلك ضمن الجوائز التي تمنحها للتفوق سنويا، وجاءت الجائزتان تقديرا لإسهامات «بيتك» ومكانته المتميزة وريادته في صناعة التمويل والصيرفة الإسلامية بالكويت والعالم.



واستندت «يوروموني» إلى مجموعة من المعايير عند اختيارها «بيتك» البنك الأفضل على مستوى القطاع المصرفي بالكويت، حيث استحق الصدارة بعد استعراض الأنشطة المصرفية الرئيسية، والخدمات التمويلية المتنوعة والشاملة، والملاءة المالية ومؤشرات الأداء، بالإضافة الى عناصر الابتكار، وحجم البنك وقدرته على تحقيق النمو المستدام، والتعامل مع الظروف المتغيرة في الأسواق، وتلبية احتياجات عملائه وتطوره التقني وإنجازاته في مجال التحول الرقمي.



وقال رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك» فهد خالد المخيزيم، في تصريح صحافي على هامش تسلمه الجائزتين في حفل جوائز أقيم في دبي وسط حضور حشد من كبار المصرفيين ورجال الاقتصاد والأعمال والإعلاميين، ان النجاح الذي يحصده «بيتك» على صعيد المؤشرات المالية الإيجابية والأرباح المستدامة ونمو وتطور الأعمال وتأهيل القدرات البشرية المتميزة خاصة من العنصر الوطني والشباب، ناتج عن استراتيجية عمل واضحة ومحددة الملامح يتم ترجمتها الى خطط تنفيذية تخضع لإشراف ومتابعة حثيثة من مجلس الإدارة واللجان المعنية، كما يتم تقييمها ومراجعتها من فترة الى أخرى من قبل الإدارة التنفيذية، بما يتناسب مع التطورات والمستجدات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.



وأشار إلى ان الجائزتين والجوائز الأخرى التي حصل عليها «بيتك» مؤخرا مؤشر على توافر البنية التحتية الأساسية لتحقيق النجاح بشكل دائم، بما تتضمنه من عناصر ومقومات حقيقية وإمكانيات تعزز الإنجازات في المستقبل، وتقديم كل مبتكر وجديد وفق احدث النظم والتطورات المصرفية العالمية، حيث نجح «بيتك» في بناء منظومة متكاملة من الخدمات التقنية والتمويلية والمصرفية، واستطاع أن يوائم بين الالتزام بالقواعد والتطبيقات الشرعية باعتبارها أهم أسس العمل في «بيتك» وأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العمل المصرفي، ورغم اشتداد المنافسة في السوق الكويتي بين البنوك التقليدية من جانب، وبينها وبين البنوك الإسلامية من جانب آخر، فإن «بيتك» دائما ما يحتل المركز الأول في الحصة السوقية والأكبر في القيمة السوقية والأفضل في الخدمة.



وأعرب المخيزيم عن اعتزازه باختيار مجموعة يورومني «بيتك» أفضل بنك في الكويت لعام 2022، وأفضل بنك في التمويل الإسلامي، مشيرا إلى الإسهامات الواضحة التي حققها «بيتك» في صناعة التمويل الإسلامي في كل الأسواق التي يعمل فيها، وترسيخ دعائم استدامة نمو صناعة التمويل الإسلامي في المستقبل، ما مهد الطريق لصناعة متكاملة أصبحت تمثل الآن قطاعا رئيسيا ومؤثرا في الاقتصاد العالمي، وجعل «بيتك» مساهما رئيسيا في مشروعات التنمية الكبرى وتقديم التمويل اللازم للشركات والأفراد وترتيب كبرى الصفقات لمشاريع تنموية عملاقة، وبفضل تنوع محفظته التمويلية يغطي كثيرا من القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز والمنشآت الضخمة والبنى التحتية، ويمنح ائتمان لكبرى الشركات في قطاعات التجزئة والإنشاء والنقل والصناعات والاتصالات، مع الاهتمام بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها في تنويع مصادر الدخل الوطني وتشغيل الشباب وتعزيز دور القطاع الخاص.



وتعد مجموعة «يوروموني»، إحدى أبرز وأهم المجموعات المالية المعنية بمتابعة وتقدير الأنشطة المصرفية والمالية في القطاع المصرفي في العالم بشقيه التقليدي والإسلامي، كما تحظى جوائزها باهتمام كبير، ويصدر عنها مجلة «يوروموني» وهي واحدة من أكثر المجلات شهرة في قطاع المال والأعمال على مدى نحو 50 عاما.



وتتمتع المجموعة بخبرة في مجال أسواق رأس المال، والاستثمار، وأسواق العملات الأجنبية والخزينة، مع التركيز بشكل أعمق على عدد من الأسواق الإقليمية الرئيسية، كما تقدم «يوروموني» تقاريرها عن نمو السوق، وتقوم بإجراء تحليلات حول أسواق رأس المال الدولية.



ويتم منح هذه الجوائز إلى المؤسسات المتميزة بناء على تقييم يقوم به فريق مكون من محررين وصحافيين وباحثين، ويتم تحليل هذا التقييم مقارنة بأبحاث يوروموني والبيانات المتوافرة لديهم عن السوق، قبل أن تتخذ لجنة خاصة قرارها بخصوص البنوك الفائزة بالجوائز.