أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن تمديد اتفاقيته مع الشركة الكويتية لاستيراد السيارات (كايكو)، ليستمر في تقديم عرضه التمويلي للعملاء لشراء سيارة مازدا (CX9) من طراز 2020-2021، حيث يمكنهم الآن الحصول على تمويل بدون أرباح وعلى فترة سداد 5 سنوات، ذلك مع منحهم الاختيار الكامل على تقديم الدفعة الأولى، كما يشمل العرض خدمة صيانة مجانية لمدة سنتين أو كل 40000 كم.



وكان العرض قد أطلق منذ فترة وفقا للاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها بين KIB والشركة الكويتية لاستيراد السيارات «كايكو»، وقد تم تمديده بهدف تسهيل شراء سيارات مازدا (CX9) بمزايا وخصومات خاصة لعملاء الطرفين على هذه العلامة التجارية الفريدة من السيارات، حيث تعتبر سيارات مازدا الوحيدة في العالم اليابانية الصنع بشكل كامل.



وفي سياق متصل، قال علي الحبابي، رئيس قسم بيع السيارات في KIB: يأتي توطيد العلاقات بيننا وبين كايكو، وغيرها من شركائنا المتميزين من وكلاء وشركات السيارات، في سبيل تقديم أفضل الحلول التمويلية الميسرة التي تلبي متطلبات عملائنا من عشاق السيارات الفخمة، لذلك، قمنا بتمديد هذه الشراكة بعد أن شهدت إقبالا لافتا من قبل عملاء KIB وكايكو على حد سواء، ممن تقدموا بطلبات التمويل لشراء هذا الطراز من سيارات مازدا، فنحن نطمح باستمرار إلى تعزيز تجربتهم مع البنك، وتقديم كل ما هو جديد وشيق من عروض وحملات على تمويل السيارات.