في قرية صيد اندونيسية صغيرة، يقدم رجل حاملا مجسما لرأس وحيد قرن عرضا بالدمى لمجموعة من الأطفال تبدو الحماسة واضحة على وجوههم، بهدف توعيتهم بالمخاطر التي يواجهها الحيوان المهدد بالانقراض.



ومن خلال هذا النشاط، يتولى سامسودين، وهو أستاذ سابق، تعليم الصغار عن وحيد القرن الجاوي، مستخدما شخصيات يصنعها من الكرتون وتعابير كوميدية وأصواتا يبالغ في إصدارها، بهدف نشر رسالته عن حفظ هذه الحيوانات في كل مرة يسرد فيها لهم إحدى قصصه.



ويطلب الرجل البالغ 50 سنة من الأطفال الذين يقطنون منطقة إندرامايو في مقاطعة جاوة الغربية، تقليد أصوات الحيوانات ويعلمهم كذلك أهمية حماية الغابة وحياتها البرية المميزة.