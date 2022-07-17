أوصت السلطات المحلية في منطقة الألب الفرنسية الأشخاص الراغبين في تسلق جبل مون بلان بالمسار التقليدي عبر معبر لو غوتيه، بتأجيل العملية مؤقتا بسبب حالات تساقط الصخور بصورة متكررة.



وقالت السلطة المحلية في منطقة أوت سافوا وبلدية سان جيرفيه لي بان في بيان «بسبب الظروف المناخية الاستثنائية الحالية وظاهرة الجفاف التي تشهدها المقاطعة منذ أسابيع، تسجل حوادث تساقط للصخور بقوة على المسار الاعتيادي للتسلق على قمة مون بلان، في الليل والنهار على حد سواء، وخصوصا في ساعات الذروة أي خلال الصباح».



كما علقت شركات المرشدين الجبليين في هذه المدينة وفي شاموني بصورة مؤقتة عمليات تسلق جبل مون بلان بالمسار التقليدي، في «قرار حكيم» بحسب السلطات التي دعت متسلقي الجبال إلى التوجه نحو مسارات أخرى في السلسلة الجبلية.