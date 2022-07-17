يتوافد عشرات آلاف الشباب من حول العالم للمشاركة في مهرجان «تومورولاند» قرب مدينة أنتويرب البلجيكية، وهو من أهم الأحداث العالمية للموسيقى الإلكترونية، بعد غياب عامين بسبب جائحة «كوفيد-19».



افتتح المهرجان وسط درجات حرارة مرتفعة، مع ديكورات ساحرة شبيهة بعالم «أليس في بلاد العجائب» وأجواء قصص «ديزني»، فيما ارتدى المشاركون أزياء استعراضية غريبة للاحتفال بهذا الحدث المنتظر.



وبعد إطلاقه سنة 2005 على يد شقيقين مولعين بالموسيقى الإلكترونية من منطقة فلاندر البلجيكية، بات مهرجان «تومورولاند» من أهم المهرجانات من نوعه في العالم، والأكبر في أوروبا.



وفي هذه النسخة التي تقام بعد إزالة القيود الصحية المرتبطة بالجائحة، ينتظر توافد حوالى 600 ألف شخص من مائتي بلد لحضور المهرجان الذي يقام خلال ثلاث عطل نهاية أسبوع في يوليو، في مقابل عطلتي نهاية أسبوع في العادة. ومن شأن تمديد الحدث تخفيف الخسائر التي تكبدها القائمون على المهرجان بعد إلغاء نسختي 2020 و2021.