شبت حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا وإسبانيا، مما أجبر آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي وضع السلطات في حالة تأهب في مناطق من أوروبا والمغرب.



وقالت السلطات الإقليمية في بيان إنه تم إجلاء أكثر من 12200 من منطقة جيروند الفرنسية، حيث يكافح أكثر من 1000 من رجال الإطفاء للسيطرة على النيران. وقال فينسينت فيريير نائب رئيس بلدية لانجون في جيروند في مؤتمر صحافي «لدينا حريق سيستمر في الانتشار طالما لم يستقر».



واجتاحت حرائق الغابات فرنسا في الأسابيع الأخيرة وكذلك دولا أوروبية أخرى من بينها البرتغال وإسبانيا، واشتعلت النيران فيما يقرب من 100 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة جيروند أمس، ارتفاعا من 73 كيلومترا مربعا الجمعة الماضي.



وفي إسبانيا المجاورة، يكافح رجال الإطفاء لإخماد سلسلة من الحرائق بعد أيام من ارتفاع درجات الحرارة على نحو غير معتاد إذ بلغت 45.7 درجة مئوية.



وتسببت موجة الحر التي استمرت قرابة الأسبوع في وفاة 360 شخصا بسبب الحرارة، وفقا للأرقام الصادرة عن معهد كارلوس الثالث الصحي.