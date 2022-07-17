غيَّب الموت رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية السابق جاسم البدر عن عمر ناهز الـ 71 عاما.



والبدر، رحمه الله، خريج درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ودرجة الماجستير في العلوم الزراعية من جامعة ميسوري في الولايات المتحدة الأميركية.



بدأ البدر رحلته العملية في عالم العلوم الزراعية مهندس وقاية نبات عام 1976، ثم رئيس قسم الوقاية، فمدير إدارة الثروة النباتية حتى عام 1990، وشغل بعد ذلك منصب نائب المدير العام لشؤون الخدمات والمناطق الزراعية من العام 1995 إلى العام 2000، ثم نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية من العام 2000 إلى العام 2002.



وتبوأ البدر، رحمه الله، منصب مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من 2001 إلى 2002، ثم شغل منصب مستشار المكتب الفني بدرجة وكيل وزارة مساعد.



كما شغل الراحل رئاسة لجان عديدة، منها رئاسته لجنة تنفيذ متابعة توصيات تطوير وإعادة تأهيل القطاع الزراعي ولجنة القسائم الزراعية ولجنة مشروع مسح وتصنيف التربة ولجنة تراخيص الشركات الزراعية ولجنة تسويق المنتوجات الزراعية الوطنية، بالإضافة الى عضوية لجان عديدة، منها لجنة دراسة الخطة الإنمائية الخمسية ومتابعة تنفيذها وعضوية لجنة التنسيق بين المزارعين وغيرها من اللجان.



كما كان للراحل دور بارز في الجمعيات والاتحادات النقابية، فشغل منصب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الإسكندرية (1972 ـ 1975) ورئيس جمعية المهندسين الزراعيين وعضوية جمعية حماية البيئة الكويتية واتحاد المهندسين الزراعيين العرب والمكتب الاستشاري لخبراء الزراعة العرب.



وبهذه المناسبة الحزينة تتقدم «الأنباء» إلى أسرة الراحل بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).