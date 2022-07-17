بتعاون فني انتاجي مصري ـ إماراتي متمثلا بـ «بي اجينسي» (مصر) بالتعاون مع «اكتيف ميديا برودكشن» (دبي)، بدأ صناع مسلسل «حدث بالفعل» تصوير مشاهد القصة الأولى من العمل الذي يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون اول مسلسل تلفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.



يتصدى لبطولة قصص المسلسل المختلفة نخبة كبيرة من نجوم الفن، وينتمي العمل لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الاشخاص المصابين بها وايضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.



في سياق متصل، بدأ مؤخرا تصوير القصة الأولى بالعديد من الأماكن منها فيلا بمنطقة شبرامنت وأماكن أخرى بالشيخ زايد والعبور ومناطق متفرقة بالساحل الشمالي، وتضم هذه القصة مجموعة كبيرة من النجوم منهم النجم المصري ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبدالله محمود.