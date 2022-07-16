عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية أولياء الأمور لتسجيل ابنائهم وذلك اعتباراً من الاحد 17 الجاري من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، في مراكز التطوير والتنمية التابع لوزارة التربية، وذلك حسب المراكز التالية:



منطقة العاصمة التعليمية:

- بنين / مدرسة حمود برغش السعدون المتوسطة

لوكيشن المدرسة:

https://maps.app.goo.gl/kW63sMdweJUup1xZ9

- البنات / مركز التطوير والتنمية - منطقة الجابرية

لوكيشن المركز :

https://maps.app.goo.gl/7moWFmbhGXU6jiV69



منطقة حولي التعليمية:

- بنين / مركز التطوير والتنمية - منطقة الجابرية

لوكيشن المركز :

https://maps.app.goo.gl/7moWFmbhGXU6jiV69

- بنات - مدرسة مشرف المتوسطة

لوكيشن المدرسة:

https://maps.app.goo.gl/11qb5oDES8vqqkqcA

منطقة مبارك الكبير والاحمدي التعليمية:

البنين / مركز التطوير والتنمية - منطقة مبارك الكبير

لوكيشن المركز :

https://maps.google.com/?q=29.184071,48.086945

- البنات / مدرسة عزة بنت الحارث الابتدائية

لوكيشن المدرسة :

https://maps.app.goo.gl/2WdYQthtnXcnAp9N9

منطقة الجهراء التعليمية :

- البنين / مركز التطوير والتنمية - منطقة الجهراء

لوكيشن المركز :

https://maps.app.goo.gl/AebzGn6G2ZYJF7957

- البنات / مدرسة محمد صالح العدساني الابتدائية

لوكيشن المدرسة :

https://maps.app.goo.gl/uoMSYyiK21z4WrQk7

منطقة الفروانية التعليمية :

- البنين / عقبة بن عامر المتوسطة

لوكيشن المركز :

https://maps.app.goo.gl/Sa76YiSLFBRkmvPU6

- البنات / ذي قار الابتدائية

لوكيشن المدرسة :

https://maps.app.goo.gl/jZ9Nikphnf4r6KR96