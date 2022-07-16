عبدالعزيز الفضلي
دعت وزارة التربية أولياء الأمور لتسجيل ابنائهم وذلك اعتباراً من الاحد 17 الجاري من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، في مراكز التطوير والتنمية التابع لوزارة التربية، وذلك حسب المراكز التالية:
منطقة العاصمة التعليمية:
- بنين / مدرسة حمود برغش السعدون المتوسطة
لوكيشن المدرسة:
https://maps.app.goo.gl/kW63sMdweJUup1xZ9
- البنات / مركز التطوير والتنمية - منطقة الجابرية
لوكيشن المركز :
https://maps.app.goo.gl/7moWFmbhGXU6jiV69
منطقة حولي التعليمية:
- بنين / مركز التطوير والتنمية - منطقة الجابرية
لوكيشن المركز :
https://maps.app.goo.gl/7moWFmbhGXU6jiV69
- بنات - مدرسة مشرف المتوسطة
لوكيشن المدرسة:
https://maps.app.goo.gl/11qb5oDES8vqqkqcA
منطقة مبارك الكبير والاحمدي التعليمية:
البنين / مركز التطوير والتنمية - منطقة مبارك الكبير
لوكيشن المركز :
https://maps.google.com/?q=29.184071,48.086945
- البنات / مدرسة عزة بنت الحارث الابتدائية
لوكيشن المدرسة :
https://maps.app.goo.gl/2WdYQthtnXcnAp9N9
منطقة الجهراء التعليمية :
- البنين / مركز التطوير والتنمية - منطقة الجهراء
لوكيشن المركز :
https://maps.app.goo.gl/AebzGn6G2ZYJF7957
- البنات / مدرسة محمد صالح العدساني الابتدائية
لوكيشن المدرسة :
https://maps.app.goo.gl/uoMSYyiK21z4WrQk7
منطقة الفروانية التعليمية :
- البنين / عقبة بن عامر المتوسطة
لوكيشن المركز :
https://maps.app.goo.gl/Sa76YiSLFBRkmvPU6
- البنات / ذي قار الابتدائية
لوكيشن المدرسة :
https://maps.app.goo.gl/jZ9Nikphnf4r6KR96