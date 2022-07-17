تقدم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد باسمه ونيابة عن جميع عسكريي قوة الإطفاء العام من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح بالشكر الجزيل والتقدير لإقراره لائحة العلاج بالخارج لعسكريي قوة الاطفاء العام وذويهم.



وقد أتى قرار اعتماد لائحة العلاج بالخارج في إطار اهتمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإخوانه وأبنائه رجال الإطفاء وتقديرا لتضحياتهم ومهامهم الجسيمة ، حيث انهم يتعرضون للإصابات اثناء تأدية الواجب ويضحون بأرواحهم من اجل حماية الأرواح والممتلكات.