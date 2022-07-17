أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشئون النزاهة المستشار جمال الجلاوي القرار الوزاري رقم 288/2022 بنقل عدد 69 باحثا قانونيا مبتدئا إلى وظيفه وكيل نيابة "ج" بالنيابة العامة من بينهم (18 من الاناث) حيث وافق المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق على تعيينهم في درجة وكيل نيابة "ج" في النيابة العامة.

وكان المعينون جميعهم قد اجتازوا بنجاح الدورة التدريبية للباحثين القانونيين الدفعة التاسعة عشرة التي عقدت في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.



وقد وجه الوزير التهنئة للمعينين، متمنيا لهم التوفيق في عملهم وفي حمل الأمانة المنوطة بهم.