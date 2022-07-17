ثامر السليم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن مدير الجامعة د.يوسف الرومي أصدر قرارا بتكليف الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق د.محمد إبراهيم زينل بالقيام بأعمال أمين عام الجامعة، وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلي، مشيرة إلى أنه تم إنهاء تكليف د.مرضی العنزي بهذه المهمة، وذلك اعتبارا من نهاية دوام الخميس 2022/7/7.

وأشارت المصادر إلى انه تم تكليف د.محمد زينل بالقيام بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق بالإضافة إلى عمله الأصلي، وذلك اعتبارا من اليوم 17 يوليو وحتى إشعار آخر، مشيرة إلى ضرورة قيامه بتقديم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.