كشفت دراسة جديدة أجراھا باحثون من جامعة أستون في برمنغھام البريطانیة، أن تناول الفاكھة بشكل يومي يساعد في القضاء على الاكتئاب والحفاظ على صحة عقلیة جیدة.

وأوضح الباحثون، وفقا لصحیفة «ديلي میل» البريطانیة، أن الدراسة أجريت على نحو 430 شخصا بالغا لمعرفة كیف أثرت عاداتھم الغذائیة على صحتھم العقلیة؟

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا خمس قطع من الفاكھة الموصى بھا كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، كما كانت صحتھم العقلیة جیدة، لافتة إلى أن ذلك يعود لكون الأشخاص يتناولون الفاكھة نیئة وھو ما يجعلھا تحتفظ بفوائدھا، مثل مضادات الأكسدة الحیوية والألیاف والمغذيات.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول تفاحة يومیا يساعد في محاربة الاكتئاب، فیما أظھرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون رقائق البطاطس بشكل دائم يشعرون بمستويات عالیة من القلق، فضلا عن ھفوات عقلیة يومیة.

وقال الباحث الرئیسي في الدراسة نیكولا جین توك إن التقلیل من الوجبات الخفیفة يمكن أن يكون طريقة بسیطة وسھلة للغاية لتحسین الصحة والحالة العقلیة.