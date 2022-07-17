نشرت روسيا، مؤخرا، الفوج الثاني من صواريخ "أفانغارد" البالستية العابرة للقارات، والمجهزة بمركبات انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تُوصف بـ"أسرع صاروخ في العالم".

ووفقا لتقارير روسية، فإنه لا توجد قدرة لدى أنظمة الدفاع الجوي المختلفة على مواجهة صاروخ أفانغارد "Avangard"، الذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بأنه "يتحرك نحو الهدف مثل النيزك، كما أنه قادر على تغيير الاتجاه والارتفاع، مما يجعله لا يهزم".

ويمكن لمركبة الانزلاق أفانغارد الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت تصل إلى 27 ماخ، أي أكثر من 33 ألف كيلومتر في الساعة، في طبقات الغلاف الجوي الكثيفة، والمناورة من خلال مسار طيرانها وارتفاعها وخرق أي دفاع جوي مضاد للصواريخ.

و"أفانغارد"، الذي يعني بالروسية "الطليعة"، هو سلاح ثوري جديد يصنف الأول من نوعه في عالم الأسلحة الفائقة السرعة، ويشكل عنصرا هاما في ترسانة القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية، وفقا لخبراء عسكريين.

وحسب تقارير روسية، فقد تم إجراء ما يقرب من 14 رحلة اختبار للصاروخ بين 1990 و2018.

والصواريخ من طراز "أفانغارد" تتزايد سرعتها بمساعدة الأجنحة الانزلاقية الموجودة على الصاروخ ما يوفر لها سرعة إضافية تبلغ نحو 7.5 كيلومترات في الثانية تقريبا، وفقا لبيان سابق لوزارة الدفاع الروسية.

كما تصفه وسائل الإعلام الأميركية بـ"الكابوس النووي"، ويشبهه الصينيون بـ"كابوس الغرب الطائر"، كما يصفه الخبراء العسكريون بـ"تحفة رائعة من روائع الجيش الروسي" و"سلاح العصر"، فيما تصفه وسائل الإعلام البريطانية بـ"نيزك لا يقهر".

وتم الكشف عن أول معلومات بشأن الصاروخ عام 2018، ويطلق عليه اسم كودي هو "المشروع 4202"، وهو عبارة عن مركبة خارقة يمكنها حمل روؤس نووية قوتها التدميرية 2 ميغا طن.

ولفتت مصادر إلى أن تاريخ تطوير الصواريخ الخارقة "يرجع إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، وكانت أولى تجارب إطلاقه عام 2018".

وتقول وكالة "فرانس برس" إن صواريخ أفانغارد هي "مجنحة تناور على طول المسار لتجاوز أية منظومة دفاع جوي، كما أنها خارقة للصوت تمر على ارتفاع عشرات الكيلومترات داخل طبقات الجو العليا".

كما تعتبر "أفانغارد" منظومة استراتيجية مجهزة برأس حربي نووي حراري ضخم ذي طاقة تدميرية بمردود يتجاوز 2 ميغا طن.

وتشير البيانات الروسية حول إمكانيات منظومة "أفانغارد" إلى أنه سلاح رد فعل مضاد، والغرض منه توجيه ضربة ثانية انتقامية تهدف إلى تجاوز الدفاعات الصاروخية للخصم.