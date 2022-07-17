يٌحيي المطرب اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا يوم 28 يوليو الجاري، ضمن فعاليات الدورة الــ 36 لمهرجان جرش في الأردن.

وتنطلق الدورة في الفترة من 28 يوليو الجاري وتستمر حتى 6 أغسطس المُقبل، تحت شعار"نّورت ليالينا"، من خلال البرامج الثقافية والفنية المختلفة في المدرجات والساحات والمسارح ، وتبدأ الحفلات بعاصي الحلاني.

وكان عاصي قد أحيا الجمعة/، حفلا غنائيا كبيرا في قبرص ضمن ليالي إكسترا فاغانزا، وحضره المئات من جمهوره وعشاقه.

وقدم الحلاني خلال الحفل عددا من أشهر أغنياته منها "بحبك وبغار وضحكة حبيبي ويا طير"، كما قدم أغنيته الشهيرة الهوارة التى شهدت رقصه على الدبكة اللبنانية.

يذكرأن أغنية عاصي الجديدة "ضحكة حبيبي"، والتي طرحها قبل نهاية شهر يونيو الماضي، حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان سليم سلامة وتوزيع هادي كريم وميكس وماستر مصطفى عبد الرضا وسليم سلامة.