أطلقت الإمارات اليوم الأحد أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الاصطناعية الرادارية، التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلا ونهارا وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد.

كما أطلقت "صندوق الفضاء" برأس مال ثلاثة مليارات درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، بهدف دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات هندسية إماراتية في تكنولوجيا الفضاء.

وكتب الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، على موقع تويتر اليوم :"بتأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأس مال ثلاثة مليارات درهم وإطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة /سرب/ ... تواصل الإمارات العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي".

من جانبه، كتب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على موقع تويتر، أن هدف "سرب الأقمار الصناعية" الجديد هو "تطوير تنافسيتنا في قطاع الفضاء والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي".

وأضاف أن صندوق الفضاء هدفه "دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء".