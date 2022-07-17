سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على الميداليات الثلاث لسباق 100 متر رجال اليوم الاحد ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في يوجين بولاية اوريجون.

وفاز فريد كيرلي بالميدالية الذهبية متفوقا على مواطنيه مارفين براسي الذي حصد الميدالية الفضية وترايفون بروميل الذي نال الميدالية البرونزية.

وأنهى كيرلي السباق في 86ر9 ثوان ليضيف الميدالية الذهبية إلى الميدالية الفضية التي أحرزها في أولمبياد طوكيو العام الماضي.

وكان البريطاني زرانيل هيوز خرج من الدور قبل النهائي بعد تعثره خلال التصفيات وتسجيله 13ر10 ثوان.

كما انسحب البطل الأولمبي مارسيل جاكوبز قبل الدور قبل النهائي، موضحا أنه لا يرغب في المخاطرة بالتعرض لإصابة جديدة.