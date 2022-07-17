ذكرت صحيفة بارسا يونيفرسال الإسبانية أن نادي برشلونة وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع انطلاق استعداداته لموسم 2022/23، ومن المنتظر أن يربح 10 ملايين يورو من هذه الجولة .

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - إن فريق برشلونة وصل اليوم إلى الولايات المتحدة حيث سيلعبون أربع مواجهات ودية بينما يكثفون استعداداتهم لحملة شاقة في المستقبل، مشيرا إلى أن الخبر السار هو أن جميع التعاقدات الجديدة لبرشلونة أمثال فرانك كيسي، بابلو توري، أندرياس كريستنسن، ورافينها وحتى روبرت ليفاندوفسكي، سيشاركون في المعسكر، مما يساعدهم على التعود على زملائهم الجدد والتكتيكات والفلسفة في برشلونة، وسيكون النادي الكتالوني أيضًا جاهزًا لكسب بعض الفوائد المالية من الجولة .

وذكرت إذاعة كاتالونيا أن برشلونة سيكسب حوالي 10 ملايين يورو من رحلتهم إلى الولايات المتحدة- في حين أنه ليس مبلغًا ضخمًا لكن نظرًا للوضع المالي للنادي، فإن كل قرش مهم-، ويُزعم أن رئيس النادي جوان لابورتا، الذي سافر برفقة الفريق، سيشارك في بعض الفعاليات خلال الجولة، ما سيساعد في تعزيز علامة برشلونة التجارية .

وأضافت أن البلوجرانا سوف يبدأ مباراة ودية ضد إنتر ميامي، تليها الكلاسيكو قبل الموسم ضد غريمه اللدود ريال مدريد، وسيلعب برشلونة بعد ذلك مع يوفنتوس قبل اختتام الجولة بمباراة ضد نيويورك ريد بولز.

واضطر برشلونة للسفر إلى الولايات المتحدة بدون المدير تشافي هيرنانديز، الذي لم يتمكن من ركوب الطائرة بسبب بعض المشاكل في جواز سفره ومن المتوقع أن ينضم إلى القائمة غدا الاثنين ويتطلع إلى تجربة إيجابية في جولة ما قبل الموسم.