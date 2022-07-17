تم نشر صورة رسمية جديدة احتفالا بعيد الميلاد الخامس والسبعين لدوقة كورنوال، كاميلا.

وتظهر كاميلا هادئة ومبتسمة في الصورة التي تم نشرها للاحتفال بعيد ميلاد الدوقة، زوجة الوريث الأول للعرش الأمير تشارلز

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، فإنه في الصورة تجلس كاميلا إلى طاولة بالحديقة وفي الخلفية تظهر أزهار ونباتات، فيما يظهر أمامها فنجان شاي على الصحن الخاص به وفاكهة الخوخ في وعاء.

وأعلن قصر كلارنس هاوس أنه سوف يتم الاحتفال بعيد الميلاد اليوم الأحد بحفل عشاء عائلي صغير.

ومن المحتمل أن يستضيف الأمير تشارلز اللقاء الودي المسائي، ومن المرجح أن يتناول الضيوف العشاء في منزل هايجروف