أعلن بيل جيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير خلال اجتماعهما في لندن عن شراكة من شأنها تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، بهدف تحسين الصحة والتغذية والصرف الصحي في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، كما ستدعم الشراكة الدول النامية في تكييف الزراعة مع تغير المناخ وتعزيز الشمول المالي والمساواة بين الجنسين.

واتفق رئيس البنك هوير وجيتس على التركيز على تعزيز النظم الصحية والرعاية الصحية الأولية، وزيادة الوقاية من شلل الأطفال والأمراض المعدية الأخرى، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصحة، وسيواصل الطرفان أيضًا دعم تصنيع وشراء وتسليم العلاجات واللقاحات لفيروس كوفيد -19 والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية والسل وأمراض أخرى.

وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير: "إن ضمان حصول كل فرد في العالم على رعاية صحية آمنة وبأسعار معقولة وخدمات أساسية وأدوات وموارد للتكيف مع المناخ المتغير هو واجب أخلاقي وأولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. يسعدني جدًا تكثيف تعاوننا مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس فالعمل معًا هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات العالمية ".

وقال بيل جيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس: "نحتاج جميعًا إلى تقديم التزامات قوية للتنمية المستدامة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وستعمل شراكتنا مع بنك الاستثمار الأوروبي على إنشاء تمويل إنمائي عالي التأثير وبرمجة لمساعدة المزيد من الأشخاص على الوصول إلى الأدوات المالية والتكيف مع تغير المناخ والعيش حياة أكثر صحة".

وقالت ميليندا فرينش جيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس: "سيعتمد هذا الالتزام على سنوات من التعاون الناجح لدعم الأشخاص المتفانين الذين يعملون على الخطوط الأمامية في إفريقيا وآسيا وحول العالم، وعندما تتاح لجميع الأشخاص الفرصة والأدوات لممارسة السلطة على حياتهم، يصبح عالمنا مكانًا أكثر مساواة وصحة وأمل ".

وتعاونت مؤسسة بيل وميليندا جيتس وبنك الاستثمار الأوروبي سابقًا جنبًا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية لإنشاء منصة التشخيص الصحي الإفريقية ومنصة الصحة الأوروبية، وتم إنشاء كلتا المنصتين لتحسين الوصول إلى خدمات المختبرات واللقاحات والتشخيص للسكان ذوي الدخل المنخفض في إفريقيا والدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.

ويسهم كل من بنك الاستثمار الأوروبي والمؤسسة في صندوق مكافحة الملاريا التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تمويل مشروعات للوقاية من الملاريا وعلاجها، ويمزج الصندوق بين استثمارات من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الاستثمار برلين (IBB) ، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، وجهات فاعلة أوروبية وطنية وخاصة.

ويدعم كلا الشريكان أيضًا COVAX ، المبادرة العالمية لضمان الوصول العادل إلى لقاحات COVID-19 حول العالم.