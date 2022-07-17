ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن كبير مسئولي الأمن العالمي في شركة "تيك توك" رونالد كلوتير سيتنحى عن منصبه في شهر سبتمبر المقبل ، بالتزامن مع تحول المنصة إلى استخدام خوادم " Oracle " لتخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين.

وأشار "ذا فيرج" إلى أنه وفقا لمذكرة داخلية نشرتها "تيك توك"، فإن كلوتير سيتولى دورا استشاريا في الشركة، فيما سيتولى كيم الباريلا، مهام عمل كبير مسئولي الأمن العالمي بالشركة.

وأوضح الموقع التقني أن "تيك توك" كانت قد أعلنت في شهر يونيو الماضي أنها بدأت توجيه بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى خوادم " Oracle " في الولايات المتحدة، في محاولة لتهدئة المخاوف من أن الصين، حيث يقع مقر الشركة الأم لتيك توك، لديها وصول غير مقيد لهذه البيانات.