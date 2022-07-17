عاطف رمضان

تمكن فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من ضبط مخالفة سرقة تيار كهربائي في إحدى القسائم بمنطقة الشويخ الصناعية بعد عملية رصد ناجحة وفي ضربة استباقية بالتنسيق مع قطاع شبكات توزيع العاصمة.



وقال رئيس فريق الضبطية القضائية في الوزارة م.أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» إن «الكهرباء» ترصد التعديات والمخالفات في جميع المحافظات ولن تتهاون في مكافحتها واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين الذين قاموا بالتعدي على شبكتي الكهرباء والمياه.



وأضاف الشمري أن فريق الوزارة يرصد المخالفات بالتنسيق مع القطاعات المعنية ويقوم بضبطها بشكل مباشر مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، محذرا من المساس بشبكات الكهرباء والمياه، مشيرا الى أن عقوبة التعديات قد تصل الى تحويل المخالفين لجهات التحقيق في وزارتي «العدل» و«الداخلية».