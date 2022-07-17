أحمد الطاحوس: الاعتماد على التوجهات الرقمية الناشئة لتوليد تدفقات نقدية وعائدات مستدامة للمساهمين

بدر الخرافي: نمو الإيرادات الفصلية المجمعة لعمليات المجموعة بنسبة 14% لتصل إلى 1.4 مليار دولار



أعلنت مجموعة زين أن نتائجها المالية الفصلية سجلت نموا قويا على مستوى جميع مؤشراتها المالية الرئيسية عن فترة الربع الثاني من السنة المالية الحالية، إذ رفعت المجموعة أرباحها الصافية الفصلية بنسبة 22% لتصل إلى نحو 50 مليون دينار (165 مليون دولار)، مقارنة مع 41 مليون دينار (138 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام 2021، بربحية للسهم الواحد بلغت 12 فلسا (0.04 دولار).

وأوضحت «زين» الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها رفعت إيراداتها الفصلية المجمعة عن فترة الربع الثاني بنسبة 14% لتسجل 421 مليون دينار (1.4 مليار دولار)، مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغت 369 مليون دينار (1.2 مليار دولار) عن نفس الفترة من العام 2021.



ورفعت المجموعة أرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 9% لتصل إلى نحو 166 مليون دينار (544 مليون دولار)، مقارنة مع 152 مليون دينار (506 مليون دولار) عن الفترة المشابهة من العام 2021، وبلغ هامش ربحية الـ EBITDA 40%.

نمو قاعدة العملاء



وكشفت المجموعة أن قاعدة العملاء سجلت نموا بنسبة 7.1% لتصل إلى نحو 51.7 مليون عميل، وعزت هذا النمو إلى الزخم التجاري لتقنيات الجيل الخامس على شبكاتها في الكويت والسعودية، والإقبال المتزايد على خدمات البيانات في السوق العراقية، والتوسع في تطوير البنية التحتية من الألياف إلى المنزل (FTTH) في عدد من أسواقها، وقد أسهم ذلك في نمو إيرادات خدمات البيانات 3% لتسجل 1.1 مليار دولار، تمثل حاليا 40% من حجم الإيرادات المجمعة.



وتشير النتائج المالية المجمعة النصف السنوية (الستة أشهر) إلى نمو قوي في عمليات المجموعة، إذ قفزت الأرباح الصافية بنسبة 14% لتصل إلى نحو 98 مليون دينار (321 مليون دولار)، وهو ما حقق ربحية للسهم الواحد عن فترة الستة أشهر بقيمة 23 فلسا (0.07 دولار أميركي)، ونمت الإيرادات المجمعة بنسبة 10% لتسجل 829 مليون دينار (2.7 مليار دولار)، وارتفعت ارباح المجموعة قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 3% لتصل إلى نحو 320 مليون دينار (1.1 مليار دولار).

توزيعات نصف سنوية



وأقر مجلس إدارة مجموعة زين في الاجتماع الذي عقده امس بتاريخ 17 يوليو 2022، بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم، وذلك وفقا لقرار الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة في 22 مارس من العام 2022، بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع سنوي أونصف سنوي حسب ما يراه مناسبا. الجدير بالذكر أن تاريخ استحقاق الأرباح النقدية سيكون في 7 سبتمبر 2022، ويبدأ تاريخ توزيع هذه الأرباح النقدية 14 سبتمبر 2022.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين أحمد الطاحوس: «يعكس النمو القوي في النتائج المالية المجموعة نجاح استراتيجية النمو التي ينفذها مجلس الإدارة، حيث يحرص على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من فرص النمو المتاحة، خصوصا مع الاعتماد المتنامي على الحلول التكنولوجية والتقنيات الناشئة والتوجهات الرقمية في أسواق المنطقة، وهو النهج الذي يضمن توليد تدفقات نقدية صحية وعائدات مستدامة للمساهمين».

نمو قوي



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي «دفعت كفاءة عملياتنا التشغيلية بمؤشراتنا المالية الرئيسية إلى تحقيق نسب نمو قوية مقارنة بنفس الفترة من العام الأخير، إذ قفزت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 22% لتصل إلى 165 مليون دولار، وارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 14% لتصل إلى 1.4 مليار دولار، ونمت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 9% لتصل إلى نحو 544 مليون دولار».



وعزا الخرافي الأداء التشغيلي القوي لعمليات المجموعة إلى نجاحها في تنفيذ عدد من المشاريع التحويلية والتطويرية، والزخم الهائل الذي تشهده الاستراتيجية التشغيلية في المنصات الرقمية والتطبيقات التكنولوجية، والفرص الواعدة التي توفرها التكنولوجيا الناشئة.

وأوضح أن المجموعة تكتسب مساحات نمو جديدة باستغلال الإمكانات السوقية الهائلة لخدمات القطاع الرقمي، وذلك من خلال تعزيز قدراتها في هذا المجال، إذ نجحت في زيادة مساحات التشارك والتكامل بين عملياتها في أسواق الشرق الأوسط، وهي تركز الآن على إطلاق منصة مستدامة النمو لقطاع الأعمال (المؤسسات الحكومية ومشاريع الأعمال).



وأضاف قائلا: «بناء على هذه التطورات الإيجابية، والملاءة المالية التي تتمتع بها المجموعة، أقر مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد».



وبين الخرافي قائلا «يبرز نمو عملياتنا التقدم الكبيرة الذي نحرزه في استراتيحية التوسع، بدفع أعمالنا في خدمات البيانات، قطاع الأعمال، الخدمات السحابية، الخدمات المالية المتنقلة، حيث نواصل استثماراتنا التكنولوجية في تطوير شبكات الجيل الخامس والتوسع في استثمارات الجيل الرابع، وتطوير المنصات الرقمية والبنية التحتية لشبكة الألياف إلى المنزل (FTTH) ورسوم الطيف، وقد أثمرت هذه المشاريع في نمو إيرادات البيانات لتسجل 1.1 مليار دولار».



وتابع قائلا «تتبنى المجموعة نهجا استراتيجيا واضحا في المحافظة على مستوى خدماتها التجارية، والانفراد بمزايا تنافسية من خلال دفع أعمالها نحو اتجاهات التقنيات الجديدة، وهي في هذا الإطار قدمت نموذجا فريدا بالإطلاق التجريبي لشبكة النفاذ الراديوي الافتراضية المفتوحة للجيلين الرابع والخامس (Open cRAN) في الكويت، في سبق تكنولوجي الأول من نوعه في أسواق المنطقة».

مواصلة الابتكار



وكشف الخرافي عن أن الإطلاق التجريبي الناجح لشبكة (Open cRAN)، يأتي عقب مشاركة المجموعة ومساهمتها الرئيسية في مذكرة تفاهم مع مشغلين خليجيين لتسريع تنفيذ حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة Open RAN لشبكات الاتصالات، وهو التعاون الذي تستهدف منه مشاركة الخبرات في هذا المجال ووضع مسار واضح لدفع عجلة الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في أسواق المنطقة.



وأشار إلى أن المجموعة وفي إطار تبنيها أحدث التقنيات أطلقت أيضا خدمة المكالمات الصوتية فائقة الجودة عبر شبكة الجيل الخامس (Vo5G)في الكويت، لتكون بذلك أول شركة اتصالات على مستوى العالم تطلق هذه الخدمة تجاريا على شبكتها.



وتابع قائلا «ستمنح هذه التقنية المتطورة كفاءة غير مسبوقة في خدمات الإنترنت عالي السرعة أثناء إجراء المكالمات الصوتية عن طريق الهواتف الذكية المتوافقة مع تقنية Vo5G، وفي خطوة سابقة كانت شركة زين السعودية أول مشغل اتصالات في المنطقة يقوم أيضا بإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G LAN)، التي توفر استخدامات وتطبيقات الجيل الخامس المستقبلية بالاعتماد على الشبكة دون الحاجة إلى إنفاق استثمارات على المعدات وعقود الصيانة».

اهتمام كبير بالتكنولوجيا المالية



وعلى صعيد خدمات التكنولوجيا المالية، أوضح الخرافي قائلا «تبدي زين اهتماما كبيرا بخدمات التكنولوجيا المالية التي باتت تلعب دورا حاسما مع تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية، والتطبيقات التكنولوجية، وفي هذا الزخم دخلت المجموعة في شراكة مع بنك بوبيان ومجموعة مستثمرين آخرين لتأسيس تحالف للتقدم بطلب تأسيس بنك رقمي لدى بنك الكويت المركزي، إذ تسعى المجموعة إلى تحقيق طموحاتها بقيادة قطاع الاتصالات في تأسيس (البنوك المنافسة) في المنطقة».



وأكد الخرافي أن المجموعة تتمتع بخبرات واسعة في مجالات التكنولوجيا المالية (فينتك)، خصوصا مع النمو الذي تحرزه شركة «تمام» منصة الإقراض المصغر في السعودية، و«زين كاش» في العراق والأردن، وخدمة «M- Gurush» في جنوب السودان، إذ تمتلك التكنولوجيا المالية حاليا الأدوات اللازمة لإحداث تحول في حياة الناس والمجتمعات.



وبين أن مجموعة زين تستهدف التوسع في أعمال البيع بالجملة، بأن تصبح الناقل المفضل في المنطقة من خلال تكثيف أعمالها في المنصات والكابلات الدولية ومراكز البيانات، وهي في هذا الإطار قامت بالعمل على ربط منطقة الشرق الأوسط بقارة أوروبا من خلال نظام الكابلات البحريJ2M جدة، السعودية إلى مرسيليا، حيث ستكون مدينة جدة محطة إنزال الكابل في المملكة من خلال منظومة كابلات باكستان وشرق إفريقيا (PEACE).



وأفاد قائلا «من المتوقع أن يدخل كابل J2M البحري الخدمة أوائل العام 2023، بما يحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية للشركة، حيث سيعزز هذا الاستثمار النوعي من قدرات المجموعة التعددية على مستوى بنيتها التحتية العابرة للحدود، مع إتاحة نقطة إنزال جديدة تماما أمام الشركات الناقلة والشركات العالمية العاملة في المملكة السعودية، وتلبية متطلبات الاتصال الخاصة بها بأكثر قدرات الاتصال كفاءة وسرعة».



ومضى بقوله «تتوسع المجموعة أيضا في استثماراتها بشركات التكنولوجيا الناشئة من خلال علامتها التجارية الموحدة»زين فينتشرز«، حيث العلامة الجديدة هي المسؤولة عن إدارة المحفظة الاستثمارية، التي تستثمر في منصة ZoodPay، وشركتي PIPE وSwvl، وفي صناديق استثمارية رائدة مثل: MEVP وBECO Capital وValor Capital».

دور مؤثر بالمجال الرقمي

أكد الخرافي أن «زين» تلعب دورا مؤثرا في ساحة المنصات والتطبيقات الرقمية، إذ تواصل خططها في تجاوز الآثار التي خلفتها التحديات السوقية والتشغيلية، من خلال التوسع في أعمال كيانها الرقمي الإقليميZainTech المسؤول عن مبادرات قطاع الأعمال، الخدمات السحابية، والأمن السيبراني، الذي دخل في بناء شراكات إقليمية جديدة، ما أسهم في نمو إيرادات قطاع الأعمال 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الأخير، حيث تتطلع المجموعة أن تكون الشريك الرقمي المفضل للحكومات والمؤسسات في أسواق الشرق الأوسط.

وقال ان المجموعة تواصل مواكبة بيئة الأعمال المتغيرة لتحقيق أكبرة استفادة من الفرص في قطاعات الأعمال الجديدة، فقد بين أن «زين» تنتظر المزيد في استخدامات خدمات النطاق العريض وتطبيقات الجيل الخامس، والتوسع في الخدمات الرقمية والاستضافات السحابية، إذ تمتلك المجموعة واحدة من أكبر شبكات الجيل الخامس في أسواق الشرق الأوسط، والعديد من الكيانات الرقمية الإقليمية في مجالات إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، التكنولوجيا المالية، البيانات الضخمة، والخدمات المدارة.

«Zain esports».. زخم هائل بالرياضات الإلكترونية

قال الخرافي إن العلامة التجارية Zain esports حققت زخما هائلا في مجالات الرياضات الإلكترونية بعدما استقطبت المزيد من الشغفوين والمطورين لهذه النوعية من الخدمات، حيث أطلقت مؤخرا منصة PLAYHERA MENA للرياضات الإلكترونية، التي ستعمل على دمج أحدث التقنيات، وهي الخطوة التي ستقدم ساحات مناطق جذب جديدة لمزيد من الأفراد والشركات المعنية بالألعاب الإلكترونية».

وبين أن المجموعة تواصل التوسع في أعمال منصتها المتطورة Dizlee العلامة التجارية الجديدة لواجهة برمجة التطبيقات (API) التي تعمل في خدمات الفوترة المباشرة، والتراسل والتوثيق الرقمي من خلال 26 شراكة رقمية، حيث حققت نموا في حجم الإيرادات المجموعة بنسبة 34%.



واختتم الخرافي بقوله «بصفتنا مؤسسة رائدة مدرجة في «السوق الأول»، فإننا في «زين» نلتزم تماما بتطبيق اللوائح الصادرة عن جميع الهيئات الرقابية المالية في الكويت بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت، إذ نسعى إلى تطبيق أعلى معايير الحوكمة العالمية، وفي هذا الإطار، توجت المجموعة بجائزة (أفضل شركة في الحوكمة المؤسسية عن العام 2022) في الكويت للعام الثاني على التوالي ضمن الجوائز السنوية لمجلة وورلد فاينانس، وهو ما يبرز التزامنا بتحقيق بيئة الحكومة الشاملة داخل عملياتنا، وتطبيق إطار عمل سليم لحوكمة الشركات بما يتماشى مع القوانين واللوائح والممارسات المعمول بها».