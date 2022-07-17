عبدالكريم العبدالله

أعلنت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة د.فاطمة النجار عن قيام لجنة التفتيش الإداري في إدارة التراخيص الصحية بمخالفة مركز طبي في منطقة الجابرية بعد ضبط عاملة منزلية تعمل في المركز وترتدي الزي الطبي وتعمل على أجهزة الليزر، وهي لا تحمل ترخيص مزاولة مهنة.



وبينت النجار أنه تم إثبات المخالفة في المحضر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المركز.



وشددت د.النجار على أن وزارة الصحة مستمرة في حملاتها التفتيشية على المؤسسات العلاجية الأهلية لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمراجعين، وضبط أي مخالفات يمكن أن تضر بصحة المرضى.